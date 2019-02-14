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Маршрут автобуса №158 изменили из-за дорожных работ 

Москва24 + ещё 1 3 часа назад
Фото: ТАСС
Маршрут автобуса №158 изменили в связи с проведением дорожных работ на Садовнической улице.
"До их окончания изменен маршрут автобуса № 158 "3-й Павелецкий проезд — Метро "Лубянка", — говорится в сообщении ГУП "Мосгортранс".
Отмечается, что между Садовым кольцом и Большим Москворецким мостом в сторону "Лубянки" автобусы едут по Космодамианской набережной и останавливаются в районе дома 16 по Раушской набережной.
Таким образом, автобус временно не обслуживает остановки "Большой Краснохолмский мост", "Садовнический переулок", "Комиссариатский переулок", "Садовническая улица" и "2-й Раушский переулок".
13 февраля из-за непогоды в Москве запустили более 400 единиц резервного общественного транспорта.
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