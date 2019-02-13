Канатную дорогу на севере столицы построят за 2,5 года

Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы огласил сроки строительства канатной дороги между станциями метро «Сходненская» и «Речной вокзал» на севере Москвы.

Строительство канатной дороги займет 2,5 года, тогда как непосредственно срок сдачи объекта зависит от заключения соответствующего концессионного соглашения — его согласование находится на заключительном этапе, пояснили в пресс-службе ведомства.

Предварительная проработка градостроительной документации для данного проекта уже началась. Ожидается, что информация о заключении концессионного соглашения или подготовке конкурса появится в начале II квартала 2019 года.

По прогнозам городских властей, канатная дорога на севере Москвы будет ежедневно перевозить до 19 тысяч пассажиров по доступным тарифам, сообщает РИА Недвижимость.