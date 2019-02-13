Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы огласил сроки строительства канатной дороги между станциями метро «Сходненская» и «Речной вокзал» на севере Москвы.
Строительство канатной дороги займет 2,5 года, тогда как непосредственно срок сдачи объекта зависит от заключения соответствующего концессионного соглашения — его согласование находится на заключительном этапе, пояснили в пресс-службе ведомства.
Предварительная проработка градостроительной документации для данного проекта уже началась. Ожидается, что информация о заключении концессионного соглашения или подготовке конкурса появится в начале II квартала 2019 года.
По прогнозам городских властей, канатная дорога на севере Москвы будет ежедневно перевозить до 19 тысяч пассажиров по доступным тарифам, сообщает РИА Недвижимость.
Как пояснил ранее руководитель департамента Александр Прохоров, если после публикации проекта концессионного соглашения появятся желающие участвовать в конкурсе на право его заключения, он будет проведен. Если других заявок не поступит, соглашение будет заключено с инициатором без торгов.