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Выставка Куинджи в Третьяковке продлит часы работы 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Фото: предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
Выставка Архипа Куинджи в Государственной Третьяковской галерее в последние три дня своей работы будет открыта до 23.00. Об этом сообщила генеральный директор музея Зельфира Трегулова.
— Мы продлеваем часы работы выставки в последние три дня до ее закрытия. Мы уже три недели работаем без выходных, семь дней в неделю, с 10:00 до 21:00. Последние три дня выставки, с пятницы по воскресенье, будем работать до 23:00, вход — до 22:00, — рассказала она.
Зельфира Трегулова также добавила, что сейчас в онлайн-режиме на сайте галереи можно приобрести билеты на сеансы с 20.00 до 22.00. Еще часть билетов доступна для покупки в кассах Инженерного корпуса. Генерального директора Третьяковской галереи цитирует «Интерфакс».
Выставка Архипа Куинджи будет работать до 17 февраля.
Ранее Зельфира Трегулова получила выговор от Министерства культуры в связи с кражей картины Куинджи «Ай-Петри. Крым». Она была похищена из галереи 27 января. Подозреваемый Денис Чуприков сейчас находится под арестом.
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Новости Москвы , Зельфира Трегулова , Архип Куинджи , Минкультуры , Интерфакс
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