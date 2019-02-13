С. Собянин: Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ с момента его открытия посетили 250 тыс. человек

Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ с начала его работы посетили 250 тыс. человек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Макет Москвы» на ВДНХ посетили уже 250 тыс. человек. Он стал новой городской достопримечательностью: люди специально едут, чтобы увидеть Москву в миниатюре», — написал С. Собянин.

Мэр подчеркнул, что на создание макета ушло шесть лет, при этом его существующий вариант не является окончательным.

В настоящее время посетители павильона «Макет Москвы» могут увидеть четыре светотехнических шоу: «Мегаполис Москва», «Времена года», «Архитектурные стили Москвы» и «История Москвы», которые демонстрируются в начале каждого часа. На макете площадью 368 кв. м представлено 20 тыс. миниатюрных зданий исторического центра столицы, включая Кремль и другие достопримечательности.