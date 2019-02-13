Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве разработали маршрут в честь Дня всех влюблённых 

RT на русском 7 часов назад
Фото: © pixabay.com
В Москве разработали маршрут «Прогулка для всех влюблённых», сообщает m24.
Он доступен на портале «Узнай Москву». Благодаря ему можно увидеть романтические достопримечательности столицы, получить интересную информацию и необычно отпраздновать День святого Валентина.
«Прогулка будет интересна пользователям любого возраста. Они узнают о местах, связанных не только с громкими историями любви из прошлого, но и с современными приметами влюблённых», — цитирует куратора ИТ-проектов в сфере культуры департамента информационных технологий Сергея Шакрыла портал мэра и правительства.
Продолжительность прогулки составляет около часа, протяжённость — 4,5 км.
Ранее сообщалось, что в День всех влюблённых в Москве планируют пожениться 288 пар.
RT на русском: последние новости
На красной ветке метро Москвы произошёл сбой Доходный дом адвоката Плевако в Москве признали памятником архитектуры Движение поездов на Курском направлении МЖД восстановлено после сбоя
Новости Москвы , Москва
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика
Лимонов решил «подложить свинью» всем
Общество
Маршал посоветовал Дудю покинуть РФ из-за Путина
Общество Шоу-бизнес
Обнажившаяся преподавательница повторила трюк
В мире
Скандал с Друзем сравнили с «погружением в фекалии»
Общество Шоу-бизнес
«Атаке» российских Су нашли объяснение
Политика Армия
Эрнст вмешался в конфликт Друзя с Бером
Общество
Пока вы спали: Рубль испугался Крыма
Общество
Поляки боятся России больше, чем террористов
Общество Политика
Македонии больше не будет на карте мира
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение