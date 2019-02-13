В Москве разработали маршрут в честь Дня всех влюблённых

Москве разработали маршрут «Прогулка для всех влюблённых», сообщает m24.

Он доступен на портале «Узнай Москву». Благодаря ему можно увидеть романтические достопримечательности столицы, получить интересную информацию и необычно отпраздновать День святого Валентина.

«Прогулка будет интересна пользователям любого возраста. Они узнают о местах, связанных не только с громкими историями любви из прошлого, но и с современными приметами влюблённых», — цитирует куратора ИТ-проектов в сфере культуры департамента информационных технологий Сергея Шакрыла портал мэра и правительства.

Продолжительность прогулки составляет около часа, протяжённость — 4,5 км.

Ранее сообщалось, что в День всех влюблённых в Москве планируют пожениться 288 пар.