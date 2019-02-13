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В 2019 году в столице появится 1500 км новых коммунальных и энергосетей 

Москва меняется + ещё 1 2 часа назад
Фото: Москва меняется
В нынешнем году в столице планируется строительство 1500 км новых коммунальных и энергосетей. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Столичный градоначальник отметил, что большая часть энергосетей будет построена за счет инвестиций сетевых компаний.
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