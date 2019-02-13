В нынешнем году в столице планируется строительство 1500 км новых коммунальных и энергосетей. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В этом году построим в Москве 1500 км новых коммунальных и энергосетей. Большую часть — за счет инвестиций самих сетевых компаний. Без постоянного обновления инженерных коммуникаций город не сможет надежно обеспечить жителей и предприятия светом, теплом и водой. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 13 февраля 2019 г.
Столичный градоначальник отметил, что большая часть энергосетей будет построена за счет инвестиций сетевых компаний.
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