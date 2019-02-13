В этом году построим в Москве 1500 км новых коммунальных и энергосетей. Большую часть — за счет инвестиций самих сетевых компаний. Без постоянного обновления инженерных коммуникаций город не сможет надежно обеспечить жителей и предприятия светом, теплом и водой. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 13 февраля 2019 г.