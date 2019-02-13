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Погода в Москве: москвичам стало легче дышать 

Мослента 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Московский воздух очистился и стал более свежим благодаря погодным условиям. Об этом в среду, 13 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, передает РИА Новости.
По данным «Мосэкомониторинга», показатели концентрации загрязняющих веществ и пыли установились на предельно низких отметках.
«Снегопад и ветер обусловили чистоту и свежесть атмосферного воздуха в столице», — пояснил собеседник агентства.
Специалисты также отметили безопасный уровень содержания сероводорода в воздухе.
«Сегодня особенно легко дышится в Москве: снег осаждает пыль, а ветер ее рассеивает», — добавили в пресс-службе.
Ранее стало известно о том, что снегопад в Москве стал рекордным для 13 февраля за всю историю метеонаблюдений. По данным метеорологов, выпало порядка 11 миллиметров осадков, при этом прежний рекорд отмечался в 2007 году с 10,1 миллиметра.
Кроме того, было установлено, что за сутки выпала пятидневная норма осадков. Специалисты предупредили о том, что сильный снег будет идти еще несколько часов, и предположили, что в итоге может выпасть до трети месячной нормы, которая в феврале составляет 36 миллиметров.
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Новости Москвы , РИА Новости , Москва
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