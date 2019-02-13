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Каховскую линию планируют закрыть на реконструкцию в 2021 году 

360tv.ru + ещё 1 6 часов назад
Фото: 360tv.ru
Каховскую линию метро планируют закрыть в 2021 году для реконструкции в максимально сжатые сроки. Самую короткую линию столичного метрополитена планируют сделать частью Большого кольца. Об этом сообщила газета «Вечерняя Москва».
Городские власти решили встроить Каховскую ветку в состав Большого кольца. Однако для этого необходимо привести в порядок станции, простоявшие полвека.
Решение о закрытии линии городские власти и Московский метрополитен примут после разработки проекта реконструкции.
За работы примется АО «Мосметрострой», которое отремонтирует три станции — «Каширскую», «Варшавскую» и «Каховскую», а также расположенные на линии тоннели и тупики за пять с половиной месяцев.
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