Каховскую линию планируют закрыть на реконструкцию в 2021 году

Каховскую линию метро планируют закрыть в 2021 году для реконструкции в максимально сжатые сроки. Самую короткую линию столичного метрополитена планируют сделать частью Большого кольца. Об этом сообщила газета «Вечерняя Москва».

Городские власти решили встроить Каховскую ветку в состав Большого кольца. Однако для этого необходимо привести в порядок станции, простоявшие полвека.

Решение о закрытии линии городские власти и Московский метрополитен примут после разработки проекта реконструкции.

За работы примется АО «Мосметрострой», которое отремонтирует три станции — «Каширскую», «Варшавскую» и «Каховскую», а также расположенные на линии тоннели и тупики за пять с половиной месяцев.