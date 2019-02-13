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В Черемушках построят переход через улицу Наметкина 

Управа района Черемушки 13 февраля 2019
Фото: cheremush.mos.ru
Переход, с помощью которого можно будет быстрее попасть к станциям метро «Новые Черемушки» и «Калужская» построят в районе Черемушки, сообщает газета «Москва За Калужской заставой» со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.
«Переход через улицу Наметкина упростит многие пешеходные маршруты в этом месте. В соответствии с политикой Мэра Москвы Сергея Собянина, в проекте учтены условия для комфортного перемещения маломобильных категорий граждан: в переходе установят лифты, а слабовидящие горожане смогут воспользоваться напольными тактильными указателями», — сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Общая площадь застройки составит 580 квадратных метров. Помимо пешеходной части, проект предусматривает насосную станцию, водомерный узел и служебные помещения.
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