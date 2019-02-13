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Бутовское кладбище в Москве планируют расширить до 29,56 га 

ТАСС + ещё 4 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Москомэкспертиза согласовала проект по расширению Бутовского кладбища с 22,28 до 29,56 га. Об этом сообщила в среду в пресс-служба комитета.
"Бутовское кладбище было основано в 1965 году, а его площадь составляет 22,28 га. Так, проектом предусматривается расширение кладбища на 7,28 га и строительство необходимых социальных объектов для комфортного и удобного посещения кладбища всеми группами посетителей", — цитирует пресс-служба председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова.
Он пояснил, что в проектные работы входят строительство поминальной трапезной на 70 посадочных мест, КПП, административно-бытового корпуса и бюро похоронного обслуживания, в котором возможно будет решить все вопросы по организации похорон, а также приобрести ритуальные принадлежности. Кроме того, запланировано возведение гаража, состоящего из 10 гаражных боксов для хранения и обслуживания хозяйственной и уборочной техники.
Вместе с тем в рамках благоустройства кладбища предполагается установка уличных моек, устройство проездов и автостоянок на 70 парковочных мест, размещение пешеходных тротуаров и площадок для отдыха и встреч.
"Также на территории запроектировано устройство пешеходных дорожек между могилами, площадок для песка, а также установку ограждения высотой 2,6 метра с калитками и воротами. Кроме того, предусматривается размещение наружного освещения территории, биотуалетов и малых архитектурных форм. Проектом запланирована посадка деревьев и кустарников, а также разбивка газона и цветников", — говорится в сообщении.
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Новости Москвы , Валерий Леонов , Москва
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