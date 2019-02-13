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Moody's повысило рейтинг Москвы до «Baa3» с «Ba1» вслед за повышением рейтинга России 

Прайм 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинг города Москвы с уровня "Ba1" до "Baa3", говорится в его релизе.
В заявлении агентства сообщается, что Moody's повысило рейтинги 12 региональных правительств в России и двух эмитентов, связанных с правительством.
"За последние два года доходы 12 регионов России, рейтинг которых Moody's подняли на один уровень (в том числе Москвы), значительно выросли, в основном благодаря росту реального ВВП в 2017-2018 годах и благоприятным ценам на сырье, выраженным в российских рублях, что привело к росту прибыли крупнейших налогоплательщиков России и подпитало региональные бюджеты более высоким налоговыми выплатами", — пишет агентство.
"Улучшения в управлении налогообложением также помогли увеличить доходы (регионов", — добавили в Moody's.
Там также отметили, что более высокие доходы вместе с более жестким контролем над расходами обеспечат российским регионам большую финансовую гибкость в 2019-2021 годах.
Рейтинговые действия следуют за решением агентства 8 февраля повысить суверенный рейтинг России до инвестиционного "Baa3" со спекулятивного "Ba1" со стабильным прогнозом.
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Новости Москвы , Moody's , Москва
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