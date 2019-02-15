Около 300 семей было создано в Москве в День всех влюбленных

Тройку лидеров по количеству зарегистрированных браков составили: Шипиловский отдел ЗАГС (25 пар), Грибоедовский Дворец бракосочетания № 1 (22 пары) и Дворец бракосочетания № 5 в Измайлово (19 пар).

По словам начальника Управления ЗАГС Москвы Елены Ефремовой, четверг не самый востребованный день среди молодоженов. Обычно в зимние месяцы по четвергам в Москве регистрируются 100 — 150 браков.

Отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания не перестают удивлять молодоженов: в честь Дня всех влюбленных помещения были украшены в соответствии с тематикой праздника, а во время торжественной церемонии для пар звучали особые слова поздравления.

Молодожены получили в подарок сказочные «валентинки», именные замочки, сладкие тематические угощения. ЗАГСы подготовили фотозоны для создания красочных фотографий, а также атрибутику для фотосессии с главным символом праздника — ярко красным сердцем.

Не обошелся этот день и без юмора: молодожены воспользовались чековыми книжками для выдачи друг другу чека на исполнение своих самых заветных желаний, поучаствовали в шуточной викторине, в которой без труда угадали главный цветок для гаданий — ромашку, и даже вспомнили детство — прочитали друг другу пожелания на вкладышах из жевательной резинки «Love is». В праздник любви и романтики сотрудники органов ЗАГС проверили смекалку молодых супругов: женихи и невесты сложили из частичек своей любви паззл в виде сердца.

В Шипиловском отделе ЗАГС виновники праздника получили послания от молодоженов, чья регистрация брака состоялась 14 февраля 2018 года, и продолжили замечательную традицию, отправив свои пожелания молодоженам 2020 года — в этом им помогла почта святого Валентина.

Особое внимание уделялось парам, у которых день рождения совпал с днем регистрации брака. Приятным сюрпризом для молодоженов стал запуск воздушных шаров, на которых молодые супруги написали пожелания друг другу, которые обязательно исполнятся.