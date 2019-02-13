Погода в Москве: Более 400 единиц резервного городского транспорта вышло на улицы Москвы из-за снегопада

Более 400 единиц общественного транспорта в Москве дополнительно вышло на маршруты в связи с сильным снегопадом, сообщается в среду в аккаунте транспортного комплекса Москвы в Twitter.

В среду утром водителям рекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды. В столице мокрый снег, ожидается гололед и сильный ветер.

"Весь городской наземный транспорт Москвы будут дополнительно проверяться в течение дня, уже используется часть резервных автобусов, электробусов и трамваев в количестве около 430 единиц", — говорится в сообщении.

Накануне коммунальные службы города перевели на усиленный режим работы в связи со снегопадом и дождем. По данным столичного комплекса городского хозяйства, к вечеру среды в Москве может выпасть от 7 до 12 мм осадков — треть месячной нормы. Специалисты проводят противогололедную обработку улично-дорожной сети.