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Пассажиры добираются пешком по рельсам до Москвы 

Рамблер 14 часов назад
В сети появилось видео, как из-за неисправности поезда пассажиры подмосковной электрички вынуждены добираться до следующей станции пешком по рельсам.
В результате инцидента на отрезке от станции Царицыно до станции Красный строитель все поезда оказались без движения, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги.
«Московская железная дорога прилагает максимальные усилия для возобновления движения пригородных поездов Курского направления, выполняющих рейсы в сторону Москвы», — цитирует сайт телеканала слова представителя железной дороги.
По информации автора статьи, к месту происшествия уже подогнали локомотив для буксировки сломавшегося поезда. Однако, конкретной информации, когда будет восстановлено движение, пока нет. При этом сотрудники железной дороги отмечают, что в сторону Подмосковья поезда курсируют в привычном режиме.
Новости Москвы , Видео , ТК "Звезда" , Москва
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