Пассажиры добираются пешком по рельсам до Москвы

В сети появилось видео, как из-за неисправности поезда пассажиры подмосковной электрички вынуждены добираться до следующей станции пешком по рельсам.

В результате инцидента на отрезке от станции Царицыно до станции Красный строитель все поезда оказались без движения, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги.

«Московская железная дорога прилагает максимальные усилия для возобновления движения пригородных поездов Курского направления, выполняющих рейсы в сторону Москвы», — цитирует сайт телеканала слова представителя железной дороги.

По информации автора статьи, к месту происшествия уже подогнали локомотив для буксировки сломавшегося поезда. Однако, конкретной информации, когда будет восстановлено движение, пока нет. При этом сотрудники железной дороги отмечают, что в сторону Подмосковья поезда курсируют в привычном режиме.