Электрички в сторону Москвы на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) ходят по расписанию после сбоя. Об этом сообщили в среду в пресс-службе МЖД.
Ранее сообщалось, что сбой в движении электричек произошел из-за остановки по техническим причинам одного из составов Львовская — Нахабино на станции Царицыно.
"МЖД стабилизировала ситуацию с графиком движения пригородных поездов на Курском направлении. В настоящее время незначительно количество диаметральных рейсов, перешедших с Курского направления на другие, следуют по маршруту с увеличенным интервалом. Диспетчеры работают с каждым поездом, чтобы сократить опоздание до минимума", — говорится в сообщении.