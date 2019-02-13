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Движение электричек на Курском направлении МЖД введено в график 

ТАСС + ещё 23 11 часов назад
Фото: ТАСС
Электрички в сторону Москвы на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) ходят по расписанию после сбоя. Об этом сообщили в среду в пресс-службе МЖД.
Ранее сообщалось, что сбой в движении электричек произошел из-за остановки по техническим причинам одного из составов Львовская — Нахабино на станции Царицыно.
"МЖД стабилизировала ситуацию с графиком движения пригородных поездов на Курском направлении. В настоящее время незначительно количество диаметральных рейсов, перешедших с Курского направления на другие, следуют по маршруту с увеличенным интервалом. Диспетчеры работают с каждым поездом, чтобы сократить опоздание до минимума", — говорится в сообщении.
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