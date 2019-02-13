Движение электричек на Курском направлении МЖД введено в график

Электрички в сторону Москвы на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) ходят по расписанию после сбоя. Об этом сообщили в среду в пресс-службе МЖД.

Ранее сообщалось, что сбой в движении электричек произошел из-за остановки по техническим причинам одного из составов Львовская — Нахабино на станции Царицыно.