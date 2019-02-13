Москвичам предложили выбрать имя для ягненка, родившегося на «Городской ферме» на ВДНХ

Имя для новорожденного ягненка эдильбаевского барана, появившегося на свет незадолго до Дня святого Валентина на "Городской ферме" на ВДНХ, предложили выбрать москвичам. Об этом в среду сообщается на портале мэра и правительства Москвы

"С 13 по 18 февраля в социальных сетях ВДНХ будет проходить народное голосование. Пользователям предлагается выбрать имя для овечки, которая появилась на свет незадолго до Дня всех влюбленных", — отмечается в сообщении.

По данным портала, прибавление в семействе копытных произошло неделю назад на "Городской ферме", расположенной на территории "Парка ремесел".

В сообщении отмечается, что, поскольку ягненок родился незадолго до Дня святого Валентина, ему решили подобрать особое имя. Пользователям предстоит голосовать в официальных сообществах ВДНХ в Facebook, Instagram, и ВКонтакте. Выбирать нужно будет из следующих вариантов: Любовь, Мирабель, Венера, Амура и Агапи (от древнегреческого — "любовь"). Имя, получившее наибольшее количество голосов, назовут 18 февраля.

Родителями пока еще безымянной овечки стали эдильбаевский баран Елисей и длиннохвостая тонкорунная овечка Долли. В сообщении пресс-службы ВДНХ, которое приводится на портале, отмечается, что, хотя родители ягненка и разных пород, он унаследовал все признаки эдильбаевских сородичей.

Эдильбаевская порода овец была выведена в XIX веке в Российской империи на территории нынешнего Казахстана. Требовалась порода, которая могла бы жить в тяжелых погодных условиях и переносить длительные переходы с одного места на другое. Среди эдильбаевских овец встречаются черные, рыжие и бурые особи. Длина их шерсти может достигать 15 см, а вес — до 110 кг.