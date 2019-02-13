Имя для новорожденного ягненка эдильбаевского барана, появившегося на свет незадолго до Дня святого Валентина на "Городской ферме" на ВДНХ, предложили выбрать москвичам. Об этом в среду сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"С 13 по 18 февраля в социальных сетях ВДНХ будет проходить народное голосование. Пользователям предлагается выбрать имя для овечки, которая появилась на свет незадолго до Дня всех влюбленных", — отмечается в сообщении.
По данным портала, прибавление в семействе копытных произошло неделю назад на "Городской ферме", расположенной на территории "Парка ремесел".
В сообщении отмечается, что, поскольку ягненок родился незадолго до Дня святого Валентина, ему решили подобрать особое имя. Пользователям предстоит голосовать в официальных сообществах ВДНХ в Facebook, Instagram, и ВКонтакте. Выбирать нужно будет из следующих вариантов: Любовь, Мирабель, Венера, Амура и Агапи (от древнегреческого — "любовь"). Имя, получившее наибольшее количество голосов, назовут 18 февраля.
Родителями пока еще безымянной овечки стали эдильбаевский баран Елисей и длиннохвостая тонкорунная овечка Долли. В сообщении пресс-службы ВДНХ, которое приводится на портале, отмечается, что, хотя родители ягненка и разных пород, он унаследовал все признаки эдильбаевских сородичей.
Эдильбаевская порода овец была выведена в XIX веке в Российской империи на территории нынешнего Казахстана. Требовалась порода, которая могла бы жить в тяжелых погодных условиях и переносить длительные переходы с одного места на другое. Среди эдильбаевских овец встречаются черные, рыжие и бурые особи. Длина их шерсти может достигать 15 см, а вес — до 110 кг.