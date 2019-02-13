Дом адвоката Плевако в центре Москвы признали памятником архитектуры

Бывший доходный дом известного адвоката XIX века Федора Плевако на Новинском бульваре получил статус объекта культурного наследия регионального значения. Четырехэтажный дом построен в 1905 году по проекту архитектора Петра Микини, сообщается на портале мэра и правительства столицы

Дом полностью сохранил планировку и уникальный декор фасада. Фасад украшают майоликовые вставки и барельефы с фигурами людей и ветвями растений. Большие окна с мелкой прямоугольной раскладкой освещают лестничные пролеты. Такая раскладка характерна для северного модерна. Балконы поддерживают огромные консоли необычной формы — такие опоры нельзя увидеть ни у одного другого здания в городе.

"Дом подвергся перепланировке в ходе ремонта в 1980-х годах, но сохранил свои капитальные стены и уникальное убранство фасада. В интерьерах дома хорошо сохранились две парадные лестницы 1905 года с тамбурами, отделка стен лестничных клеток и столярные заполнения окон — оконная коробка, откосы, подоконники, рамы и фурнитура", — рассказал глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Статут памятника архитектуры накладывает запрет на снос. Любые ремонтные и реставрационные работы можно проводить только по согласованию с департаментом культурного наследия. Сейчас здание является жилым домом.

Федор Плевако (1842–1909) — известный московский адвокат, прославившийся благодаря своему ораторскому искусству. Плевако часто защищал в суде клиентов, не имеющих денег, бесплатно, иногда оплачивал и их непредвиденные расходы.

Ранее памятником архитектуры признали жилой дом городской усадьбы XIX века во Вспольном переулке. Здание возведено в 1860-х годах. Оно выполнено в стиле эклектики с элементами классицизма. Большой историко-архитектурной ценностью обладают интерьеры дома. До настоящего времени сохранились парадная лестница с балюстрадой, лепнина с цветочным и геометрическим орнаментами, а также три голландские печи.