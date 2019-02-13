Власти Москвы усомнились в первом месте столицы по пробкам

Опубликованный компанией INRIX рейтинг, согласно которому Москва оказалась самым загруженным автомобилями городом в мире, вызывает сомнения. Об этом заявили в пресс-службе ГКУ "Центр организации дорожного движения".

"INRIX не обращалась за данными в правительство Москвы, соответственно, какие сервисы использовались для сбора данных — неизвестно. В связи с этим источник данных нам непонятен. Методика расчета представлена очень обобщенно", — цитирует ЦОДД Агентство городских новостей "Москва".

В пресс-службе также удивились показателям разных городов. Например, в Риме, который занял пятую строчку рейтинга, временные потери из-за пробок в среднем составляют 254 часа, в то время как в Москве — 210 часов.