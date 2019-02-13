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Власти Москвы усомнились в первом месте столицы по пробкам 

Р-Спорт + ещё 21 13 часов назад
Фото: ТАСС
Опубликованный компанией INRIX рейтинг, согласно которому Москва оказалась самым загруженным автомобилями городом в мире, вызывает сомнения. Об этом заявили в пресс-службе ГКУ "Центр организации дорожного движения".
"INRIX не обращалась за данными в правительство Москвы, соответственно, какие сервисы использовались для сбора данных — неизвестно. В связи с этим источник данных нам непонятен. Методика расчета представлена очень обобщенно", — цитирует ЦОДД Агентство городских новостей "Москва".
В пресс-службе также удивились показателям разных городов. Например, в Риме, который занял пятую строчку рейтинга, временные потери из-за пробок в среднем составляют 254 часа, в то время как в Москве — 210 часов.
"То же самое и с Лондоном и Парижем, у которых количество часов, проведенных в пробках, выше чем в Москве, тем не менее они находятся на более низких позициях. Таким образом, серьезно оценивать данный рейтинг неправильно. Кроме того, наши данные, основанные на точных расчетах и измерениях, показывают, что движение в городе улучшилось", — заявили в ЦОДД.
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Новости Москвы , Правительство Москвы , Москва
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