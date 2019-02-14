Конкурс поцелуев и бал-маскарад: где в Москве отметить День всех влюбленных

Столичные парки и музеи подготовили специальную программу для влюбленных, которые 14 февраля отмечают День святого Валентина. Самые необычные места и мероприятия собраны на официальном портале мэра и правительства Москвы

Игры, конкурсы, танцевальные мастер-классы и викторины ждут посетителей катка "Ракета" на ВДНХ. Там же для всех желающих будет работать почта влюбленных, чьи признания зачитают со сцены. Романтическую атмосферу дополнят выдающий подарки игровой автомат "Love Is…" и ежегодный конкурс на самый долгий поцелуй.

Попасть на праздник, который пройдет с 17:00 до 23:00, можно по билетам на каток. По ним же будут пускать и на "Аллею влюбленных".

Помимо этого, в четверг в Доме-музее Марины Цветаевой откроется выставка фотохудожника Евгения Гриневича Find Me in Museum. Работы мастера покажут гостям, что встретить свою половинку можно где угодно. Вход на экспозицию, которая продлится до 28 февраля, будет свободным.

Дмитрий Зуев. Влюбленных в музыку ждут на ночном концерте "Дуэт в саду" в "Аптекарском огороде". Там выступят солисты Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Наталья Петрожицкая

Тем, кто любит получать новые знания, стоит заглянуть на лекцию "Адресаты любовной лирики Владимира Маяковского" в музее поэта на площадке "Квартира на Большой Пресне". Начало в 19:00. Заказать билеты можно по телефону: + 7 (499) 255-01-86.

Животных Московского зоопарка 14 февраля ждут угощения из праздничного меню. Посмотреть на показательные кормления зоосада смогут все желающие.

Тем временем в парке "Покровское-Стрешнево" пройдет экскурсия Love Story. Ее участников отведут к бобровой хатке, где им расскажут, как животные готовятся к весне. В природно-историческом парке "Битцевский лес" появится стенд для признаний в любви к природе.

Гостям Бирюлевского дендропарка предложат сделать кормушки для птиц в форме сердца. А посетителей катка в Серебряном бору ждет бал-маскарад.

Сотрудники Государственного биологического музея имени Тимирязева расскажут, что дарит своей избраннице паук, чтобы та не откусила ему голову.

Недостаток объятий восполнит собака-обнимака в "Сокольниках". Игрушечный двухметровый пес хаски с встроенным электрорадиатором готов согреть каждого.

Если вы еще не нашли свою любовь, отправляйтесь в галерею "Пересветов переулок". Там пройдут арт-вечеринка быстрых свиданий, куда нужно нужно прийти в костюмах вымышленных персонажей и караоке-вечер.

Поиск половинки можно продолжить в культурном центре "Москворечье". 16 февраля там проведут мастер-класс по аргентинскому танго.

Почти 300 столичных пар заранее решили сделать так, чтобы запомнить День святого Валентина на всю жизнь. 14 февраля традиционно считается одной из популярных дат для свадеб.

Чаще всего молодожены обмениваются кольцами во Дворце бракосочетания № 1, во Дворце бракосочетания № 3 и в Шипиловском отделе ЗАГС. А для выездной регистрации брака выбирают музеи-усадьбы "Люблино" и "Кусково", а также музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское".