Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собянин поздравил Московский зоопарк с юбилеем 

Москва24 + ещё 4 12 февраля 2019
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников Московского зоопарка со 155-летним юбилеем. Об этом он написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
"Здесь ведут научную работу, занимаются с детьми, сохраняют редкие виды животных. Тут живут белоплечие орланы, амурские тигры, дальневосточные леопарды, сычуаньские такины. Собрана уникальная коллекция рептилий", — отметил градоначальник, назвав столичный зоопарк одним из лучших в мире.
Собянин подчеркнул, что сотрудники зоопарка знают биографию каждого питомца и нередко спасают животных от неминуемой гибели. Мэр привел в пример историю леопарда Николая, который, будучи котенком, пострадал от рук браконьеров, а совсем недавно обзавелся первым потомством.
"Поздравляю сотрудников с днем рождения зоопарка!", — написал Собянин.
Москва24: последние новости
ЦОДД предупредил об осложнении дорожной ситуации в вечерний час пик Новые стартовые площадки по программе реновации появились в восьми районах Пять станций Сокольнической линии метро закроют с 16 по 24 февраля
Новости Москвы , Видео , Сергей Собянин , Москва
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика
Лимонов решил «подложить свинью» всем
Общество
Маршал посоветовал Дудю покинуть РФ из-за Путина
Общество Шоу-бизнес
Обнажившаяся преподавательница повторила трюк
В мире
Скандал с Друзем сравнили с «погружением в фекалии»
Общество Шоу-бизнес
«Атаке» российских Су нашли объяснение
Политика Армия
Эрнст вмешался в конфликт Друзя с Бером
Общество
Пока вы спали: Рубль испугался Крыма
Общество
Поляки боятся России больше, чем террористов
Общество Политика
Македонии больше не будет на карте мира
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение