Движение в трех районах ограничат с 16 по 25 февраля

Движение транспорта временно ограничат в трех районах столицы в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ). С 16 по 25 февраля в районах Басманный, Сокольники и Преображенское изменится схема движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"С 16 по 24 февраля 2019 года в связи со строительством Большой кольцевой линии будет временно закрыт участок Сокольнической линии метро между станциями "Комсомольская" и "Бульвар Рокоссовского". В связи с этим в районах Басманный, Сокольники и Преображенское изменится схема движения транспорта: будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта. Ограничения будут действовать с 02:30 16 февраля до 04:30 25 февраля", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для приоритетного движения наземного городского транспорта будут перекрыты участки улиц Краснопрудная (от дома 6 до улицы В. Красносельская, от улицы В. Красносельская до ТТК), Русаковская (от ТТК до улицы Стромынка), Стромынка (от улицы Русаковская до улицы Преображенская), Преображенская (от улицы Стромынка до улицы Б. Черкизовская).

Также изменится схема движения транспорта на участках 2-го Полевого переулка, улицы Барболина, улицы Бабаевская, на дублере улицы Б. Черкизовская и на Окружном проезде. Также будет закрыт съезд с улицы Халтуринская на улицу Б. Черкизовская в сторону центра.

Отмечается, что проезд жителей к домам будет обеспечиваться сотрудниками ГИБДД . Водителей просят заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями движения, выбирать маршруты объезда, пользоваться по возможности общественным транспортом, а также сдвинуть свои поездки на личном автомобиле на внепиковые часы.

Рекомендуемое время для выезда из района в сторону центра — до 6:30, возвращения — после окончания вечернего часа пик (21:30).