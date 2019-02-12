Движение по ряду съездов в районе ул. Шереметьевская перекрыто из-за скопления воды

Движение на ряде улиц около ул. Шереметьевская перекрыто из-за скопления воды. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД).

«На ул. Шереметьевская в районе д. 37 наблюдается скопление воды. На месте работают оперативные службы города. Перекрыты съезды с 15-го проезда Марьиной Рощи на ул. Шереметьевская, с ул. Шереметьевская в направлении центра на 15-й и 17-й проезды Марьиной Рощи», — говорится в сообщении.

Уточняется, что автомобилистов просят объезжать этот участок.