Нацпарк «Лосиный остров» планируют увеличить почти на 2 тыс. га за счет подмосковных лесов

Границы национального парка «Лосиный остров» планируют расширить почти на 2 тыс. га за счет подмосковных лесов. Об этом сообщается в проекте постановления правительства РФ, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных актов.

« (Предлагается — прим. Агентства) принять предложения министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации о расширении территории национального парка «Лосиный остров» за счет отнесения к его территории земельных участков из состава земель лесного фонда и иных категорий общей площадью 1 тыс. 851,41 га в административных границах Московской области», — говорится в документе.

В пояснительной записке уточняется, что речь идет о территориях Горенского участкового лесничества Ногинского лесничества (1 тыс. 131,32 га) и Монинского участкового лесничества Московского лесничества Минобороны России (720,09 га).

«Земли Горенского участкового лесничества и участки Монинского участкового лесничества в ландшафтном отношении составляют единое целое с лесными массивами национального парка «Лосиный остров». Присоединяемые территории располагаются к востоку от Москвы и Реутова, к югу и востоку от областной части национального парка «Лосиный остров», включают в себя бассейн реки Пехорки и равнину к востоку от нее. Участки Монинского участкового лесничества Московского лесничества Минобороны России расположены в Щелковском районе Московской области. Участки Горенского участкового лесничества Ногинского лесничества расположены в городском округе Балашиха Московской области», — отмечается в пояснительной записке.

Отмечается, что на присоединяемых участках преобладают лесные массивы, образованные лиственными породами; фауна типична для Подмосковья, но на данных территориях также обитают лоси.

Мероприятия по расширению границ нацпарка планируется осуществить за счет федерального бюджета. На данный момент проект проходит общественные обсуждения.

Ранее на портале проектов нормативных актов появился аналогичный проект о расширении «Лосиного острова», но уже за счет присоединения к нему части территории парка «Сокольники» площадью в 75,6 га.