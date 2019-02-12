Многоквартирный дом 1900 г. постройки в Большом Харитоньевском пер. отремонтируют

Капитальный ремонт многоквартирного дома 1900 г. постройки проведут в Большом Харитоньевском пер. в центре Москвы . Об этом сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы со ссылкой на председателя ведомства Валерия Леонова.

«Правительство Москвы на постоянной основе реставрирует и проводит комплексный капитальный ремонт зданий, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии, улучшая и модернизируя не только их внешний вид, но и облик столицы в целом. Так, в скором времени в Большом Харитоньевском пер. отремонтируют четырехэтажный дом, построенный в 1900 г. по индивидуальному проекту», — приводят в пресс-службе слова В. Леонова.

Отмечается, что дом расположен по адресу: Большой Харитоньевский пер., д. 20/2, Басманный район, Центральный административный округ города Москвы. Капитальный ремонт малоэтажного многоквартирного дома предусматривает окраску стен фасада и цоколя по подготовленной поверхности, демонтаж старого и устройство нового отлива межэтажного карнизного пояса и наружного водостока.

«Также проектом запланирована замена покрытия металлических цветочниц в уровне третьего этажа и оконных рам. Ремонт входных групп включает в себя устройство новых дверных блоков и обновление покрытия карнизов входных групп. Кроме того, в подвальных помещениях здания отремонтируют напольное покрытие в местах разрушения, окрасят стены по подготовленной поверхности, а также заменят входную дверь и лестничное ограждение спуска в подвал», — добавили в пресс-службе.

Также в рамках проекта предусмотрен капитальный ремонт подъезда: обновление покрытий лестничных ограждений, стен и потолка, а также замена поручней и напольной плитки. Восстановительный ремонт в зонах замены коммуникаций будет выполнен по всему объему здания. При этом существующая планировка жилых помещений сохранится.