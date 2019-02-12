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Собянин рассказал о развитии дорожной сети Москвы 

Москва24 12 февраля 2019
Фото: Москва/24
В Москве 2018 год стал рекордным по темпам строительства дорог. В городе за год построили 127 километров новых дорог, 55 мостов, эстакад и тоннелей, а также 19 пешеходных переходов. Об этом Сергей Собянин заявил на отчетном мероприятии Стройкомплекса, которое было посвящено результатам работы и задачам на ближайшие годы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
По словам мэра, завершилась реконструкция Варшавского и Калужского шоссе, закончены основные объекты Северо-Западной и три новых участка Северо-Восточной хорды.
"Практически окончено строительство Северо-Западной хорды, готовы вставить две трети Северо-Восточной хорды, значительная часть Южной рокады, Калужское шоссе и целый ряд других проектов", — сказал Собянин.
Он отметил, что в ближайшие годы планируется построить еще 500 километров дорог.
"Конечно, их трудно сопоставлять с дорогами, которые мы прокладываем в чистом поле, но в городской среде, в городе строить такие объемы тяжело — в основном это сложнейшие инженерные сооружения, тоннели, эстакады, путепроводы. Крайне сложный проект в такой динамике не реализуется практически ни в одном городе мира", — отметил мэр Москвы.
В текущем году начнут строить Юго-Восточную хорду. Четыре хорды образуют вокруг Москвы новое кольцо, которое поможет разгрузить дороги в центре города.
В 2019 году в эксплуатацию собираются сдать сразу несколько крупных дорожных объектов.
Ранее сообщалось, что в четвертом квартале нынешнего года планируют завершить строительство эстакады на Дорожной улице.
Также на этой улице появятся три подземных пешеходных перехода. После реконструкции Дорожная улица станет полноценной магистралью с двумя полосами движения в каждом направлении. Кроме того, будет обеспечен еще один удобный выезд автотранспорта на МКАД, который разгрузит Варшавское шоссе.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Правительство Москвы , Москва
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