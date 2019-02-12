В Москве городские службы работают в особом режиме из-за оттепели и осадков

Коммунальные службы столицы со вторника переведены в особый режим работы в связи с поступлением неблагоприятного прогноза погоды, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

"По прогнозам синоптиков, к вечеру среды в городе может выпасть от 7 до 12 мм осадков, это треть месячной нормы", — рассказал Бирюков.

Он пояснил, что осадки выпадут преимущественно в виде дождя и мокрого снега при колебаниях температур от -1 до +2 градусов. С учетом сложных погодных условий, переходов температуры через 0 градусов коммунальные службы проведут противогололедную обработку улично-дорожной сети. Заместитель мэра отметил, что при подготовке водосточной сети к оттепели "Мосводосток" сосредоточил свои силы на очистке водоприемных колодцев от снега и наледи для беспрепятственного поступления талых вод.

"Работы по очистке колодцев проводятся после каждого снегопада, в первую очередь это касается элементов дренажной системы, расположенных в низинах и котловинах, у остановок общественного транспорта, ТПУ, станций метро и МЦК, а также на основных городских магистралях", — отметил Бирюков.

Кроме того, по словам заммэра, всего за зимний период было очищено почти 37 тысяч колодцев. По его словам, за зимний период было обследовано и очищено от крупногабаритного мусора более 2,3 тысяч километров крупных водосточных трубопроводов — коллекторов диаметром свыше 1000 миллиметров.