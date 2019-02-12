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В Москве городские службы работают в особом режиме из-за оттепели и осадков 

РИА Новости + ещё 10 12 февраля 2019
Коммунальные службы столицы со вторника переведены в особый режим работы в связи с поступлением неблагоприятного прогноза погоды, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"По прогнозам синоптиков, к вечеру среды в городе может выпасть от 7 до 12 мм осадков, это треть месячной нормы", — рассказал Бирюков.
Он пояснил, что осадки выпадут преимущественно в виде дождя и мокрого снега при колебаниях температур от -1 до +2 градусов. С учетом сложных погодных условий, переходов температуры через 0 градусов коммунальные службы проведут противогололедную обработку улично-дорожной сети. Заместитель мэра отметил, что при подготовке водосточной сети к оттепели "Мосводосток" сосредоточил свои силы на очистке водоприемных колодцев от снега и наледи для беспрепятственного поступления талых вод.
"Работы по очистке колодцев проводятся после каждого снегопада, в первую очередь это касается элементов дренажной системы, расположенных в низинах и котловинах, у остановок общественного транспорта, ТПУ, станций метро и МЦК, а также на основных городских магистралях", — отметил Бирюков.
Кроме того, по словам заммэра, всего за зимний период было очищено почти 37 тысяч колодцев. По его словам, за зимний период было обследовано и очищено от крупногабаритного мусора более 2,3 тысяч километров крупных водосточных трубопроводов — коллекторов диаметром свыше 1000 миллиметров.
"В настоящее время организовано круглосуточное дежурство бригад "Мосводостока" в пониженных местах для поддержания работоспособного состояния водоприемных колодцев. При необходимости может быть задействовано более 70 единиц специализированной откачивающей техники и около 110 единиц откачивающих средств малой механизации", — добавил глава комплекса городского хозяйства.
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Новости Москвы , Видео , Петр Бирюков , Москва
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