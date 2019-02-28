Погода в Москве: в Москву вернутся январские морозы

По его словам, сегодня днем воздух в столице прогреется максимум до +2 градусов, будет облачно, гололедица и небольшие осадки. В ночь на пятницу температура составит -1…+1 градус.

1 марта столбики термометров будут находиться около отметки 0 градусов, однако порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду, гололедица будет сильной, выпадет мокрый снег, а местами и вовсе пройдет метель.

По его словам, в ночь субботу похолодает до -9…-11, а днем воздух прогреется лишь до -4…-6, будет солнечно, но местами может выпасть небольшой снег.

По-настоящему «суровой» погода станет в ночь на воскресенье. Вильфанд отметил, что -11…-16 градусов, до которых опустится температура, больше характерны для середины января, чем для начала марта. Тем не менее днем заметно потеплеет — до -1…-6.