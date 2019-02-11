В Московском зоопарке родились пингвинята

В Москвоском зоопарке родились Птенцы пингвинов Гумбольдта и бакланов, сообщается в инстаграме зоопарка.

В группе пингвинов Гумбольдта родителями стали четыре пары птиц. Птенцам чуть больше месяца, большую часть времени они проводят в специальных норах в углублениях в камнях, куда взрослые пингвины приносят корм.

Старший пингвиненок весит около 1,2 кг, младший — 500 гр. Пока их тела покрыты сероватым пухом.

Выходить из своих норок пингвинята начнут ближе к середине марта.

Кудрявые и розовые пеликаны, черные лебеди и лебеди-шипуны, казарки, мандаринки и другие водоплавающие птицы начали активно готовиться к периоду размножения, отметили в зоопарке.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке проснулись еноты-полоскуны.