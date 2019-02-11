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В Московском зоопарке родились пингвинята 

Газета.Ru + ещё 9 2 часа назад
Фото: naturepl.com / Bryan and Cherry Alexander / WWF
В Москвоском зоопарке родились Птенцы пингвинов Гумбольдта и бакланов, сообщается в инстаграме зоопарка.
В группе пингвинов Гумбольдта родителями стали четыре пары птиц. Птенцам чуть больше месяца, большую часть времени они проводят в специальных норах в углублениях в камнях, куда взрослые пингвины приносят корм.
Старший пингвиненок весит около 1,2 кг, младший — 500 гр. Пока их тела покрыты сероватым пухом.
Выходить из своих норок пингвинята начнут ближе к середине марта.
Кудрявые и розовые пеликаны, черные лебеди и лебеди-шипуны, казарки, мандаринки и другие водоплавающие птицы начали активно готовиться к периоду размножения, отметили в зоопарке.
Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке проснулись еноты-полоскуны.
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