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В Москве запустят первый в России беспилотный трамвай 

Мослента + ещё 8 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Испытания первого российского беспилотного трамвая начнутся в Москве в ближайшее время. Его будут тестировать на маршруте №17 (Останкино — Медведково). Об этом «Ведомостям» рассказали разработчик беспилотных систем Cognitive Technologies и производитель транспортных средств «ПК Транспортные системы».
Состав сначала выпустят на линию без пассажиров, чтобы проверить, как он работает в условиях уличного трафика. В кабине поедет водитель. На первом этапе он будет контролировать движение, а система сможет вмешиваться в его действия в двух случаях: затормозит, если «увидит» на пути посторонний объект и снизит скорость, если машинист ее превысит на опасном участке или при плохой погоде.
Интеллектуальная система управления включает до 20 видеокамер и 10 радаров, которые позволяют распознавать людей, автомобили и другие объекты даже во время дождя, тумана, при ослеплении светом и ночью.
Пассажиры смогут прокатиться на беспилотном трамвае не раньше 2021 года.
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Новости Москвы , Погода , Ведомости , Москва
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