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«Панда», «Рыб-кит» и «Ежик»: в Москве выбрали лучших снеговиков 

Mos.ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: Mos.ru
Жюри оценило более 80 авторских снежных фигур.
Во время фестиваля «Арт-битва снеговиков» москвичи создали более 80 оригинальных авторских снежных фигур. По традиции мероприятие состоялось в Московском дворце пионеров. В нем приняли участие около двух тысяч человек, из них более 500 — в составе команд.
Работы участников оценивали в таких номинациях, как «Снеговик original», «Снежный возраст» (многодетные семьи), Snow power (профессиональные дизайнеры), «Снеговик International» (представители посольств), «Like снеговик» (приз зрительских симпатий), а также в номинации от партнеров конкурса.
При создании снежной фигуры участники могли использовать материалы и инструменты, подготовленные заранее.
Команду-победителя в каждой номинации определило жюри. Лучшими работами стали снеговики «Единорог», «Панда», «Медведь», «Рыб-кит», «Ежик» и герои сказок.
«Мы — родители одноклассников из школы № 1560 «Лидер», у нас в команде четверо детей и пятеро взрослых. Мы решили объединиться в команду и вместе слепить снеговика, точнее, небольшую композицию из нескольких снежных фигур. Наши герои — Винни-Пух и Пятачок. Ведь Винни-Пух — медведь, символ России, Пятачок — свинка, символ наступившего года, а горшочек меда — это всегда хорошо», — рассказала Ольга Арсеньева, представляющая команду «Снежное братство», которая стала лауреатом в номинации «Снеговик Original».
Кроме того, для участников и гостей фестиваля подготовили познавательную игровую программу «Удаль молодецкая», зимние забавы и аттракционы. В фестивале могли принять участие все желающие.
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