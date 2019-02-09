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Огромная очередь выстроилась у Государственного исторического музея 

Москва24 4 часа назад
Фото: vk.com/СЗАО в ТУШИНО Митино Строгино Куркино
Огромная очередь выстроилась у Государственного исторического музея. Сегодня он работает бесплатно в честь дня рождения.
Как сообщает телеканал Москва 24, с 10 утра в Половецком дворике начали выстаиваться гости с детьми.
В честь праздника в музее подготовили обширную развлекательную программу. гостям предложат поучаствовать в постановке "Геракл". Музей также подготовил историческую викторину и мастер-классы.
Посетителей пустят в собор Василия Блаженного, палаты бояр Романовых на Варварке, Музей Отечественной войны 1812 года и выставочный комплекс на площади Революции. Праздничная программа будет и завтра, но за вход уже придется заплатить.
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