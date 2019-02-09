Огромная очередь выстроилась у Государственного исторического музея

Огромная очередь выстроилась у Государственного исторического музея. Сегодня он работает бесплатно в честь дня рождения.

Как сообщает телеканал Москва 24, с 10 утра в Половецком дворике начали выстаиваться гости с детьми.

В честь праздника в музее подготовили обширную развлекательную программу. гостям предложат поучаствовать в постановке "Геракл". Музей также подготовил историческую викторину и мастер-классы.

Посетителей пустят в собор Василия Блаженного, палаты бояр Романовых на Варварке, Музей Отечественной войны 1812 года и выставочный комплекс на площади Революции. Праздничная программа будет и завтра, но за вход уже придется заплатить.