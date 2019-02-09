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Орнитолог отказался называть синиц убийцами и указал на их «русский характер» 

Мослента + ещё 1 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Синицы в Москве в отличие от европейских птиц ведут себя миролюбиво. Об этом рассказал руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин, передает агентство «Москва».
«Синицы в Москве ведут себя традиционно и миролюбиво, никаких девиаций в поведении себе не позволяют. Более того, они традиционно очень гостеприимны, с русским характером. Собираясь большой стаей, они принимают к себе как птиц других видов, например, пищух, так и синиц разных видов», — рассказал он.
Так орнитолог прокомментировал недавнее исследование ученых Гронингенского университета в Нидерландах. Они установили, что из-за изменений климата европейские синицы стали агрессивными и в борьбе за места гнездования убивают мухоловок-пеструшек. «Конечно, в природе всякое может произойти, например, птицы могут стать агрессивными из-за перенаселения, когда начинается бешеная конкуренция из-за корма и места. Но у нас в стране и в городе с этим проблем нет», — уточнил Мишин.
По его словам, причиной агрессивного поведения также могут стать заболевания нервной системы. «В Москве могут появится новые виды птиц, но изменение поведения синиц возможно едва ли», — заключил специалист.
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Новости Москвы , АГН "Москва" , Москва
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