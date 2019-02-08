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Сергей Собянин: В «Лужниках» появится Дворцовая площадь 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
В "Лужниках" появится Дворцовая площадь. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в пятницу, 8 февраля, на заседании коллегии стройкомплекса столицы, на которой подводились итоги работы строителей за 2018 год и обсуждались планы на ближайшие пять лет.
— На этой площади будут сосредоточены уникальные объекты мирового уровня, — подчеркнул он.
Как "РГ" уже сообщала, в обновленном олимпийском спорткомплексе в частности строится Дворец водных видов спорта с 10-ю 50-метровыми и 12-ю 25-метровыми бассейнами для плавания. В этих бассейнах смогут тренироваться как пловцы-профессионалы, так и просто любители поплавать. А еще там разместится уникальный аква-парк с практически вертикальной трубой.
Этот дворец, как сообщил "РГ" генеральный директор АО "Лужники", будет введен в строй в этом году к Дню города, который отмечается во вторые выходные сентября. В 2019-м, по словам заммэра Марата Хуснуллина, заработает в "Лужниках" и Центр художественной гимнастики.
Строительство Ледового комплексам "Кристалл" продолжится — его ввод намечен на 2020 год. Добавится к новостройкам скоро еще одна — Дворца единоборств. По словам Марата Хуснуллина, он будет предназначен для соревнований любого уровня и любых видов борьбы.
"Концепция его уже разработана и утверждена, построим его в течение трех лет", — заверил заммэра.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Москва
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