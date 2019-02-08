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Москвичам станет легче добираться до дач 

Мослента 1 час назад
Фото: РИА Новости
Власти Москвы планируют отремонтировать дороги, примыкающие к загородным поселкам жителей столицы. Об этом в пятницу, 8 февраля, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на ежегодной коллегии Стройкомплекса в концертном зале «Зарядье», передает корреспондент МОСЛЕНТЫ.
По его словам, программа по улучшению доступности дачных поселков действует уже не первый год.
«В частности, мы регулярно ремонтируем старые и строим новые подъездные пути к садовым товариществам», — пояснил Хуснуллин.
Также заммэра отметил, что в минувшем году было реконструировано 111,3 километра дорог и построено около 4,9 километра новых. Он добавил, что в планы на 2019-й входит улучшение порядка 85 километров дорог.
В июне прошлого года сообщалось, что в течение трех лет на ремонт дорог в подмосковных дачных поселках выделят 3,3 миллиарда рублей. В первую очередь планировалось привести в порядок совсем разбитые дороги и те, что примыкают к крупным товариществам.
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Новости Москвы , Марат Хуснуллин , Правительство Москвы , Мослента
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