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12 тысяч москвичей переселят в 2019 году в рамках реновации 

Говорит Москва + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Такими планами поделился с журналистами заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Программа реновации развернулась, мы создали значительный задел. В прошлом году в новое жильё переехало около 10,5 тысяч москвичей, в этом году мы планируем переселить ещё около 12 тысяч горожан», — приводит его словам «Интерфакс».
Чиновник пообещал, что в дальнейшем эти показатели будут нарастать с каждым годом.
«Уже сегодня подобрано 308 стартовых площадок с градостроительным потенциалом 4,8 млн кв. жилья. Работа по подбору площадок продолжается», — добавил Хуснуллин.
Он напомнил также, что около 300 домов, попавших в программу реновации, не снесут, а восстановят.
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Новости Москвы , Недвижимость , Экономика , Марат Хуснуллин , Интерфакс
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