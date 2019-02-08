12 тысяч москвичей переселят в 2019 году в рамках реновации

Такими планами поделился с журналистами заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

«Программа реновации развернулась, мы создали значительный задел. В прошлом году в новое жильё переехало около 10,5 тысяч москвичей, в этом году мы планируем переселить ещё около 12 тысяч горожан», — приводит его словам «Интерфакс».

Чиновник пообещал, что в дальнейшем эти показатели будут нарастать с каждым годом.

«Уже сегодня подобрано 308 стартовых площадок с градостроительным потенциалом 4,8 млн кв. жилья. Работа по подбору площадок продолжается», — добавил Хуснуллин.

Он напомнил также, что около 300 домов, попавших в программу реновации, не снесут, а восстановят.