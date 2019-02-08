Марат Хуснуллин: В 2019 году будет сдана треть Большого кольца метро

Фото: Фото: Михаил Колобаев / Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

За 2019 год будет построена треть Большого кольца метро, заявил в пятницу, 8 февраля, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин . Он отметил, что уже сданы шесть станций новой ветки, еще две откроют в конце этого года. — В конце 2019-го откроются «Авиамоторная» и «Лефортово», — сообщил заммэра. — Наша задача через «Нижегородскую» соединить Большую кольцевую и Некрасовскую линии. Как рассказал «ВМ» генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков, обе станции находятся в стадии окончания монолитных конструкций. — Всего на участке задействовано порядка двух с половиной тысяч человек, они работают в круглосуточном режиме, — отметил он. Кроме того, в этот день мэр Москвы Сергей Собянин провел коллегию столичного Стройкомплекса, в ходе церемонии были награждены руководители и представители строительных организаций. В списке — порядка 20 человек. Больше всех наград собрал АО «Мосметрострой», среди тех, кто получил благодарности из рук главы города, — представители АО «Объединение „Ингеоком“, „Мосинжпроект“, „МИПСтрой № 1“ и других подрядчиков, которые работают над созданием ключевых объектов столицы.