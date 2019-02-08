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Москвичей научат делать шоколадные сердца 

Москва24 + ещё 3 2 часа назад
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Посетителей Музея современной истории России научат готовить шоколадные сердца. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на замначальника отдела связей с общественностью учреждения Алексея Стрижова.
Мастер-классы пройдут в День всех влюбленных, который отмечается 14 февраля. "Гостям также расскажут о развитии романтической сладости в России", — добавил Стрижов.
С 3 января по 5 апреля в музее проходит выставка "История русского шоколада". На ней представлены коллекции старинной посуды, предназначенной для горячего шоколада. Кроме того, среди экспонатов можно найти ритуальные чаши племен майя и ацтеков и старинные формы для изготовления шоколадных изделий.
В этом году, по словам синоптикам, москвичей ждет комфортная погода в День всех влюбленных. А это значит, что можно посетить сразу несколько интересных мест. Например, подняться на Останкинскую телебашню, которая получит праздничную подсветку.
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