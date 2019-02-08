В Московском зоопарке проснулись еноты-полоскуны

Еноты-полоскуны проснулись в Московском зоопарке из-за оттепели, сообщает пресс-служба зоопарка.

"Заглянувшая на этой неделе в столицу оттепель разбудила енотов-полоскунов: мирно дремавшие в своем уютном и теплом домике звери вышли на улицу, чтобы немного побродить, осмотреть владенья и, конечно же, подкрепиться", — сообщается в официальном аккаунте столичного зоосада на Facebook.

В сообщении отмечается, что еноты могут просыпаться по нескольку раз за зиму, когда почувствуют потепление, и выходить из укрытия, чтобы проверить, не наступила ли весна. В том случае, если енот понимает, что снега еще слишком много, и не ощущает приближение теплого времени года, он возвращается обратно и снова засыпает.

"В отличие от сурков, которые спят беспробудно всю зиму, еноты пребывают в состоянии, которое принято назвать "зимний сон". Обыкновенно зверьки спят группами по несколько особей — так теплее и, конечно, уютнее. На разведку на улицу, как правило, отправляются не все животные, а только один из них. Действительно, зачем просыпаться всем, если нет уверенности в том, что весна пришла окончательно и бесповоротно", — говорится в сообщении.

В зоосаде отметили, что по прогнозам синоптиков, на смену потеплению придут морозы. Поэтому, скорее всего, еноты вновь уснут, а их полного пробуждения стоит ждать не раньше марта.