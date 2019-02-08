Москвичей начнут штрафовать за наезд на «вафлю»

В столице начнет действовать видеофиксация нарушений на «вафельной» разметке на перекрестках. Об этом в пятницу, 8 февраля, агентству «Москва» сообщили в Центре организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД).

«В марте ждем, что 103 московских перекрестка с вафельной разметкой поедут быстрее на 15-20 процентов — начинаем с первого числа администрировать остановку на "вафле"», — говорится в сообщении. Отмечается, что нововведение позволит освободить перекрестки для движения городских автобусов.

Первым таким участком станет пересечение Садового кольца и Орликова переулка, где уже установлены камеры. «Для того, чтобы не получить штраф, водителям необходимо (…) выезжать на перекресток даже при зеленом сигнале светофора только в том случае, если сможете проехать его без остановки», — посоветовали специалисты.

Сообщается, что в случае нарушения водители будут получать соответствующие постановления с зафиксированными на фото траекторией движения транспорта и запрещающим сигналом светофора. Кроме того, при принятии решения о назначении штрафа будет учитываться видеозапись нарушения.

«Администрирование правонарушения будет осуществляться только в том случае, если автомобиль находится на перекрестке, создавая препятствие для движения транспортных средств, исключительно в неподвижном состоянии более пяти секунд», — подчеркнули в столичном управлении ГИБДД. Штраф составляет 1000 рублей.

В мае прошлого года сообщалось, что столичные коммунальщики нанесут «вафельницу» примерно на 70 объектов города. По предварительным оценкам, общая площадь работ составит почти 10 тысяч квадратных метров.