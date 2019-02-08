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Пять станций красной ветки метро Москвы приостановят работу 

Газета.Ru + ещё 22 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Пять станций Сокольнической линии Московского метрополитена будут закрыты с 16 по 24 февраля включительно. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе метро.
"Для строительства Большой кольцевой линии метро по просьбе Департамента строительства Москвы будут временно закрыты 5 станций Сокольнической линии: "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского", — сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что поезда по Сокольнической линии будут курсировать только на участке между станциями "Саларьево" и "Комсомольская".
Для проезда пассажиров будет организован бесплатный компенсационный маршрут КМ, автобусы которого будут курсировать каждую минуту.
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