Пять станций красной ветки метро Москвы приостановят работу

Пять станций Сокольнической линии Московского метрополитена будут закрыты с 16 по 24 февраля включительно. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе метро.

"Для строительства Большой кольцевой линии метро по просьбе Департамента строительства Москвы будут временно закрыты 5 станций Сокольнической линии: "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского", — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что поезда по Сокольнической линии будут курсировать только на участке между станциями "Саларьево" и "Комсомольская".

Для проезда пассажиров будет организован бесплатный компенсационный маршрут КМ, автобусы которого будут курсировать каждую минуту.