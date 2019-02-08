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Останкинская башня порозовеет 

Мослента + ещё 11 3 часа назад
Останкинскую башню подсветят в розовый и красный цвета ко Дню всех влюбленных 14 февраля. Экран на ней превратится в огромную поздравительную открытку с сердцами и надписью «С любовью над облаками!». Об этом в пятницу, 8 февраля, сообщается на сайте мэра Москвы.
Подсветку включат в полночь 13 февраля и продержат сутки.
«Для всех влюбленных Останкинская телебашня подготовила бесплатные обзорные экскурсии с посещением интерактивного мультимедийного комплекса и смотровой площадки на высоте 337 метров. Романтическое настроение гостям будут создавать тематическая музыка и воздушные шары, которыми украсят смотровую площадку башни», — рассказали в «Московском региональном центре».
Встречать посетителей будут семь экскурсоводов. В одну группу смогут попасть до 20 человек.
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