Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Детскую худшколу Ватагина в центре Москвы отремонтируют 

Москва24 2 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Здание детской художественной школы имени Ватагина, расположенное на Средней Переяславской улице, капитально отремонтируют. Об этом сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.
Постройка, возведенная по индивидуальному проекту, стоит с 1900 года. По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, запланированы отделочные и ремонтные работы. Специалисты покрасят фасад и цоколь, заменят входные и подвальные дверей, а также выход на чердак и кровлю.
В помещении обновят оконные блоки и подоконники, отремонтируют подвал, разместят новые перегородки и заменят напольное покрытие.
Помимо этого, в планах монтаж новых внутренних дверей и устройство кабель каналов. Все этого никак не отразится на архитектурном облике здания.
"Предусмотрено создание комфортных условий для передвижения и доступа маломобильных групп населения на территорию школы для участия в мероприятиях и открытых уроках", — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что к середине февраля в Москве отремонтируют Зверев мост. Рабочие проведут пескоструйную очистку, восстановят и покрасят бетонные поверхности пролетных конструкций.
Москва24: последние новости
Первый фаунический заказник появился в Москве Исторический музей будет работать бесплатно 9 февраля Беспилотники могут поехать по МЦК в 2021 году
Комментарии
Новости Москвы , Москва
Читайте также
Видео
Киселев рассказал о главной ошибке Путина
Политика
Захарова пригласила журналистов на дегустацию сыров
Политика
Белоруссия сделала выбор между Россией и США
Политика В мире
Стало известно о сомнениях в Кремле насчет Мадуро
Политика В мире
В Турции спасли ребенка из-под обломков жилого дома
Происшествия В мире
РФ ответит на разрыв ракетного договора особым «Калибром»
Оружие Армия
«Яклоун»: Зеленский решил рассказать о доходах
Украина В мире
За вами следят! Тайно делающие записи приложения
Наука и техника Гаджеты
Детская банда разгромила копов
Общество
Учительницу чуть не уволили за безобидное фото
Образование Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение