СМИ: в Москве на неделю закроют красную ветку метро

В предполагаемый список станций для закрытия попали «Сокольники», «Красносельская», «Черкизовская», «Преображенская площадь» и «Бульвар Рокоссовского».

Несколько станций Сокольнической линии метро Москвы могут закрыть на неделю. Это связано с работами по строительству туннеля для Большой кольцевой линии.

Как сообщает «Московский комсомолец», станции могут закрыть для посетителей 16 февраля. В предполагаемый список станций для закрытия попали «Сокольники», «Красносельская», «Черкизовская», «Преображенская площадь» и «Бульвар Рокоссовского».

По данным издания, станции вновь откроют только 25 февраля. На это время конечной станцией красной ветки станет «Комсомольская». Скорее всего, на время работ для жителей будут организованы дополнительные автобусные маршруты.

Ранее стало известно, что в московском метро не планируется введение зональных тарифов, при которых пассажиры оплачивают проезд в зависимости от дальности поездки. Информация о запуске новых тарифов широко распространилась в СМИ, однако представители столичной подземки опровергли ее.