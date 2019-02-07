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Уникальный для Москвы природный заказник открыли в Братеево 

ТАСС + ещё 4 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Первый в Москве фаунистический природный заказник "Братеевская пойма" создан на юге города. Он уникален разнообразием видов птиц, сообщили в четверг в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.
Фаунистические заказники организуют там, где обитают редкие, находящиеся под угрозой исчезновения или уязвимые в условиях города виды животных.
"В Москве создана особо охраняемая природная территория "Фаунистический заказник "Братеевская пойма". Соответствующее постановление правительства Москвы подписал мэр столицы Сергей Собянин. Фаунистический заказник создан в Москве впервые", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, на территории Братеевской поймы зарегистрировано уникальное для города разнообразие птиц — 174 вида. "Здесь обитают красноголовый нырок, хохлатая чернеть, чирок-трескунок, шилохвость, широконоска, камышница, озерная чайка и многие другие. Здесь обитают 63 вида животных, занесенных в Красную книгу города Москвы и Приложение 1 к ней, среди них — девять видов земноводных, два вида пресмыкающихся, 42 вида птиц и десять видов млекопитающих", — добавили в департаменте.
"Братеевская пойма" стала 122-й особо охраняемой природной территорией в столице. Сейчас совокупная площадь ООПТ Москвы составляет около 17 тыс. га. На территории города расположены один национальный парк "Лосиный остров" (частично — на территории Подмосковья), один ботанический сад, десять природно-исторических парков, четыре природных заказника, пять ландшафтных заказников и сто памятников природы.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Правительство Москвы , Москва
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