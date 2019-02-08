Экскурсии для многодетных семей появятся в «Зарядье»

Администрация парка "Зарядье" с Объединением многодетных семей подготовят мероприятия и экскурсии для семей с тремя и более детьми, сообщает ТАСС

Они заключат соглашение о сотрудничестве, в рамках которого парк и объединение будут проводить совместные мероприятия, организовывать просветительские и образовательные проекты.

До 9 февраля в павильоне "Купол" в "Зарядье" открыта выставка иностранных фотографов, посвященная современной Москве. Посетители могут увидеть работы Томаса Дворжака из Германии, Алекса Майоли из США и Нюши Таваколян из Ирана. Проект получил название Magnum Live Lab/19.

14 февраля в парке "Зарядье" в павильоне "Заповедное посольство" состоится лекция "Интимная близость: как жить без инфекций". Ее прочитает главный специалист департамента здравоохранения Москвы по дерматовенерологии и косметологии, доктор медицинских наук Николай Потекаев.