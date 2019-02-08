Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экскурсии для многодетных семей появятся в «Зарядье» 

Москва24 + ещё 2 3 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Администрация парка "Зарядье" с Объединением многодетных семей подготовят мероприятия и экскурсии для семей с тремя и более детьми, сообщает ТАСС.
Они заключат соглашение о сотрудничестве, в рамках которого парк и объединение будут проводить совместные мероприятия, организовывать просветительские и образовательные проекты.
До 9 февраля в павильоне "Купол" в "Зарядье" открыта выставка иностранных фотографов, посвященная современной Москве. Посетители могут увидеть работы Томаса Дворжака из Германии, Алекса Майоли из США и Нюши Таваколян из Ирана. Проект получил название Magnum Live Lab/19.
14 февраля в парке "Зарядье" в павильоне "Заповедное посольство" состоится лекция "Интимная близость: как жить без инфекций". Ее прочитает главный специалист департамента здравоохранения Москвы по дерматовенерологии и косметологии, доктор медицинских наук Николай Потекаев.
Москва24: последние новости
Мошенники начали прикрываться Роспотребнадзором Штрафовать водителей на вафельной разметке начнут с 1 марта Площадку "Дом-2" закатают в дорогу
Новости Москвы , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Видео
Названа причина смерти Юрского
Общество
Эпидемию на Украине признали крупнейшей в Европе
В мире Украина
Кремль предупредил Украину
Политика В мире
Пахнет уголовщиной: Зеленский попал в передрягу
В мире Украина
Мадуро предложили бежать в Россию
США Ближний Восток
Вертолеты Балтфлота отработали «слепую» посадку на корабль
Армия Оружие
Появилось видео украинского «Града-коротышки»
Армия Оружие
Тигренок завелся у полицейских Татарстана
Общество Происшествия
С-400 привели в боевое положение в Крыму
Армия Оружие
Названа причина ЧП в Домодедово
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение