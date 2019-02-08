Восстанавливать горевший в центре Москвы дом будут полгода

Восстановительные и реставрационные работы в доме 12 на Никитском бульваре в центре Москвы , где в ночь на понедельник в крупном пожаре погибли восемь человек, займут не менее полугода, сообщили РИА Недвижимость в столичном департаменте капитального ремонта.

Крупный пожар в доме на Никитском бульваре начался в ночь на понедельник и быстро охватил тысячу квадратных метров, обрушив перекрытия между этажами. По последним данным источника РИА Новости, погибли восемь человек. ЧП расследуется в рамках уголовного дела о причинении смерти по неосторожности. О подозреваемых не сообщалось.

Как рассказали в департаменте, сейчас в доме ведутся противоаварийные и восстановительные работы, предусматривающие усиление конструкций и перекрытий, поврежденных пожаром, вывозится мусор из сгоревших элементов здания и предметов обихода. Дополнительно идет просушка всех помещений дома, которые пострадали при тушении пожара.

"Восстановительные и реставрационные работы будут завершены не ранее чем через шесть месяцев", — уточнили в ведомстве, добавив, что сейчас эти мероприятия рассчитываются и проектируются.

После завершения расчетов и проектных решений будет определена стоимость ремонтных работ.

После разбора завала проведут дополнительные исследования и изыскания, которые покажут нанесенный ущерб от пожара и необходимость в дополнительных мероприятиях, также сообщили в департаменте.