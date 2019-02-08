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Восстанавливать горевший в центре Москвы дом будут полгода 

РИА Новости + ещё 6 17 минут назад
Фото: Р-Спорт
Восстановительные и реставрационные работы в доме 12 на Никитском бульваре в центре Москвы, где в ночь на понедельник в крупном пожаре погибли восемь человек, займут не менее полугода, сообщили РИА Недвижимость в столичном департаменте капитального ремонта.
Крупный пожар в доме на Никитском бульваре начался в ночь на понедельник и быстро охватил тысячу квадратных метров, обрушив перекрытия между этажами. По последним данным источника РИА Новости, погибли восемь человек. ЧП расследуется в рамках уголовного дела о причинении смерти по неосторожности. О подозреваемых не сообщалось.
Как рассказали в департаменте, сейчас в доме ведутся противоаварийные и восстановительные работы, предусматривающие усиление конструкций и перекрытий, поврежденных пожаром, вывозится мусор из сгоревших элементов здания и предметов обихода. Дополнительно идет просушка всех помещений дома, которые пострадали при тушении пожара.
"Восстановительные и реставрационные работы будут завершены не ранее чем через шесть месяцев", — уточнили в ведомстве, добавив, что сейчас эти мероприятия рассчитываются и проектируются.
После завершения расчетов и проектных решений будет определена стоимость ремонтных работ.
После разбора завала проведут дополнительные исследования и изыскания, которые покажут нанесенный ущерб от пожара и необходимость в дополнительных мероприятиях, также сообщили в департаменте.
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Новости Москвы , РИА Новости , Москва
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