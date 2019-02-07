Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Около 50 тыс. человек прошли подготовку в учебном центре «Моих документов» с 2015 г. 

Агентство «Москва» + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
За четыре года работы учебного центра «Моих документов» подготовку в нем прошли порядка 50 тыс. человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Уникальная программа и около 50 тыс. слушателей: учебный центр офисов «Мои документы» уже четыре года готовит специалистов. Он работает ежедневно с 8:00 до 20:00, а занятия проводят 14 профессиональных тренеров. Педагоги разработали более 60 очных курсов и свыше 110 дистанционных», — говорится в сообщении.
Как уточняется, программа для слушателей включает два основных блока: обучение предоставлению услуг и дружелюбному сервису. Новые сотрудники знакомятся с принципами работы и московским стандартом госуслуг, учатся основам клиентоориентированного сервиса. Специалисты регулярно проходят тренинги по лидерству и наставничеству, а также по управлению конфликтами и стрессом. Также их учат работать с маломобильными посетителями. Важным шагом в развитии центров «Мои документы» стал запуск проекта «Искренний сервис». Специалистов учат смотреть на ситуацию с позиции клиента, делать больше, чем положено по инструкции, — начиная от искренней улыбки и заканчивая неподдельным вниманием и заботой.
Учебный центр столичных «Моих документов» — первый в стране, где готовят сотрудников центров госуслуг. Он открыт в феврале 2015 г.
Агентство «Москва»: последние новости
Земельный участок на юге Москвы выделили под строительство станции метро «Кленовый бульвар» Археологи нашли клад с монетами XIX-XX веков в ходе строительства ул. Долгоруковская Спасатели пытаются снять раненую лису со льдины на Москве-реке
Комментарии
Новости Москвы , Москва
Читайте также
Видео
Киселев рассказал о главной ошибке Путина
Политика
Стало известно о сомнениях в Кремле насчет Мадуро
Политика В мире
РФ ответит на разрыв ракетного договора особым «Калибром»
Оружие Армия
Учительницу чуть не уволили за безобидное фото
Образование Общество
Киргизия прояснила вопрос с военной базой России
Армия Войска
Ведьмы России поддержали Путина шабашом
Общество Политика
Драка в метро Москвы закончилась поножовщиной
Происшествия Криминал
Отец Децла выгнал провокатора с похорон сына
Шоу-бизнес
Найден третий отравитель Скрипалей
В мире
Откровенный наряд сенаторши произвел фурор в Сети
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение