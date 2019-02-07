Около 50 тыс. человек прошли подготовку в учебном центре «Моих документов» с 2015 г.

За четыре года работы учебного центра «Моих документов» подготовку в нем прошли порядка 50 тыс. человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы

«Уникальная программа и около 50 тыс. слушателей: учебный центр офисов «Мои документы» уже четыре года готовит специалистов. Он работает ежедневно с 8:00 до 20:00, а занятия проводят 14 профессиональных тренеров. Педагоги разработали более 60 очных курсов и свыше 110 дистанционных», — говорится в сообщении.

Как уточняется, программа для слушателей включает два основных блока: обучение предоставлению услуг и дружелюбному сервису. Новые сотрудники знакомятся с принципами работы и московским стандартом госуслуг, учатся основам клиентоориентированного сервиса. Специалисты регулярно проходят тренинги по лидерству и наставничеству, а также по управлению конфликтами и стрессом. Также их учат работать с маломобильными посетителями. Важным шагом в развитии центров «Мои документы» стал запуск проекта «Искренний сервис». Специалистов учат смотреть на ситуацию с позиции клиента, делать больше, чем положено по инструкции, — начиная от искренней улыбки и заканчивая неподдельным вниманием и заботой.

Учебный центр столичных «Моих документов» — первый в стране, где готовят сотрудников центров госуслуг. Он открыт в феврале 2015 г.