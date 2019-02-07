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В центре Москвы откопали клад 

Мослента + ещё 18 3 часа назад
Фото: "Простоквашино"
При раскопках в центре Москвы нашли старинный клад с монетами XIX века. Находку обнаружили на месте строительства дома в районе Долгоруковской улицы, уточняет «Вечерняя Москва».
В общей сложности обнаружено несколько десятков монет разного номинала: 36 из них медные, а 59 — серебряные. Предполагается, что монеты принадлежали горожанину, решившему спрятать их в стене квартиры. Общая сумма составила 35,5 рублей.
«Сумма равна зарплате квалифицированного столичного рабочего за месяц», — сказал глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Летом 2018 года во время работ по ремонту коммуникаций на пересечении Армянского переулка и улицы Маросейки археологи обнаружили воровской инструмент — писку. Он представляет собой медную монету с острыми краями.
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