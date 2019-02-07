На ВДНХ разработали экскурсию о жизни космонавтов на МКС

В павильоне «Космос» на ВДНХ в Москве разработали новую экскурсию, сообщает m24.

Она посвящена жизни космонавтов на Международной космической станции. Её запустили к годовщине запуска научной станции «Мир», которая была выведена на орбиту 20 февраля 1986 года.

Посетители могут узнать, чем питаются члены экипажа, как спят и какую одежду носят, какие нагрузки испытывает человек в открытом космосе.

Также доступен игровой тренажёр «Стабилоплатформа», передаёт портал мэра и правительства.

Ранее НСН сообщала о цикле лекций о московских купцах на ВДНХ в рамках проекта «Биржа торгов».