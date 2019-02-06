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Прихожан храма в Басманном районе Москвы эвакуировали 

360tv.ru 56 минут назад
Фото: 360tv.ru
Полиция и кинологи прибыли к храму святой великомученицы Ирины Покровской в Басманном районе Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.
Специалисты вывели из храма 10 человек. По предварительным данным, причиной эвакуации стало сообщение о заложенном взрывном устройстве.
Сейчас на месте работают полицейские и спасатели.
Это не первая эвакуация храма за последние дни. В минувший вторник после массового сообщения о заложенных бомбах в различных учреждениях московского региона, неизвестный мужчина повздорил с охранником храма Ильи Пророка в Москве и пригрозил взорвать здание.
Прибывшие на место полицейские и пожарные оцепили место. Через некоторое время буяна вывели на улицу и увезли в отдел для выяснения всех обстоятельств происшествия.
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