Прихожан храма в Басманном районе Москвы эвакуировали

Полиция и кинологи прибыли к храму святой великомученицы Ирины Покровской в Басманном районе Москвы . Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

Специалисты вывели из храма 10 человек. По предварительным данным, причиной эвакуации стало сообщение о заложенном взрывном устройстве.

Сейчас на месте работают полицейские и спасатели.

Это не первая эвакуация храма за последние дни. В минувший вторник после массового сообщения о заложенных бомбах в различных учреждениях московского региона, неизвестный мужчина повздорил с охранником храма Ильи Пророка в Москве и пригрозил взорвать здание.

Прибывшие на место полицейские и пожарные оцепили место. Через некоторое время буяна вывели на улицу и увезли в отдел для выяснения всех обстоятельств происшествия.